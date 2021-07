Jean Marc LE BERRE

Agé de 54 ans, marié et père de 3 enfants, je suis certifié par l'association des ingénieurs professionnels de France et j'exerce la profession de directeur de services techniques en collectivité.



Ayant auparavant été Officier supérieur, j'ai acquis durant ma carrière militaire diverses compétences comme la gestion de projet, la programmation de travaux, le management d'équipe ou encore la conduite de travaux. Cette période professionnelle m'a également permis de développer rigueur, autonomie dans le travail et d'assurer la conduite de chantiers dans des situations sécuritaires parfois difficiles.



Mes compétences :

Rigueur, adaptabilité, souplesse.