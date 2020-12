Jean-Marc LOUCHE

Avec un parcours professionnel de plus de 41 années, dont 28 ans dencadrement supérieur, dans la banque assurance et limmobilier, je peux attester dun savoir-faire plus particulier dans le management, le marketing, la gestion de projets. Ayant eu à gérer de nombreuses situations, jai acquis au fil des années une expérience irremplaçable en terme didentification des comportements humains en situations difficiles et de gestion du stress. Ce parcours sest accompagné de formations complémentaires. Que ce soit en situation de « pressions » hiérarchiques ou de « pression » dobjectifs. Mais aussi en situation de conflit ou de gestion de son hiérarchique. Ma propre trajectoire témoigne dune évolution réussie. Rien ne vaut les expériences vécues et surmontées.