Jean-Marc LOVITON

Responsable de l'activité Commerciale France pour toutes les activités de Services et de Ventes de produits de remplacement sur le périmètre des machines tournantes type: Compresseurs, Turbine à vapeur, Alternateurs et Moteurs électriques.

Responsable de l'achèvement des objectifs Quantitatifs et Qualitatifs.

Créer et pérenniser l'unité du Service commercial par la bienveillance et l'écoute.

Mes clients: Grands comptes et Clients finaux sur les segments type COG ( Chemical, Oil and Gas ), Métal, Mineral, Pulp and Paper, Cement.