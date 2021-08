Après avoir commencé le dessin en tant qu'autodidacte,

et complété son parcours par une formation aux techniques de communication et aux logiciels de PAO ,

la création de Wizarts vient concrétiser le désir de mettre ses capacités (et bien d'autres!) à contribution.



Mes compétences :

Dessin

Photoshop

Dreamweaver

Flash

Premiere

Indesing

Internet

FileZilla

apophysis

Bande dessinée

Illustrateur

Open Office & Microsoft Office

Illustrator

Cubase