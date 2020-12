Jean-Marie PÉTIGNY

Connaissances de base : construction mécanique, organisation industrielle.

Expérience d'encadrement de personnel depuis l'entrée dans la vie active (jusqu'à 250 personnes)

Expérience technique plutôt orientée micro mécanique, éléments de frottement, assemblages métaux/élastomères, conception d'outillages et machines diverses.

Expériences annexes : outillages de découpage et estampage des métaux, outillages d'injection des plastiques, outillages de moulage de matériaux composites et élastomères par compression, élaboration de matériau pour pièces de frottement à base de carbone.

Maîtrise d'œuvre en travaux d'entretien bâtiments usine.

Connaissance principe systèmes ERP et l'organisation de leur données techniques.

Maîtrise logiciels :

Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, messagerie

Conception 3D : Catia V5

Divers : Photoshop, logiciels d'architecture, SketchUp (modélisation 3D de bâtiments dans Google Earth)

Anglais écrit : bon niveau, oral : moyen