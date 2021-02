Jean-Marie POULARD

Fort d'une expérience de 30 années riche de missions complémentaires, à différents niveaux de responsabilité, j'ai pu développer une polyvalence et une adaptabilité certaine au sein du commerce de l'hôtellerie et de la restauration.

La satisfaction du Client est mon leitmotiv à travers une prestation de qualité, sincère et honnête, tout en garantissant sa rentabilité.

En mobilisant toutes les énergies positives je cherche à gagner Sa Fidélité.



Mes compétences :

Restauration commerciale

Restaurant gastronomique

Sens du contact

Evénementiel

Gestion administrative

Management opérationnel

Sommellerie