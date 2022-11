Jean-Max POUSSINES

Depuis octobre 2017, dans un multi-environnement mainframe IBM/JCL/DB2, résolutions d’incidents d'exploitation. En relation avec les banquiers et les responsables d'application, veiller au bon fonctionnement des échanges automatisés entre les logiciels de remises/restitutions du client et le système des moyens de paiements de sa banque.



Voici, si vous permettez, une présentation de mon parcours en commençant par le début : Après une maîtrise d’informatique (maîtrise MIAGE en 1991), j’ai fait une année de master 2 en ingénierie des bases de donnée, ce qui m’a permis de compléter ma formation en développement objet et modélisation des données.



J’ai ensuite travaillé de 1994 à 1998 pour une société industrielle américaine, où j’ai fait de l’analyse et du développement sur gros système, mais aussi sous Windows. En plus de la conception en COBOL, CICS, DB2, C, Visual Basic, j’ai aussi fait beaucoup d’exploitation et d’assistance utilisateurs.



Puis, à Toulouse, en 1999, j’ai eu l’opportunité de rentrer dans une société de service de dimension nationale (SOPRA), où j’ai complété mes connaissances en analyse dans d’autres environnements, et surtout pratiqué au quotidien dans un projet très formalisé, des méthodes "qualité" de conception logicielle aujourd’hui largement répandues.



En 2008, je suis ensuite allé dans une société de consultants de taille plus humaine : APTUS et cela m’a permis de découvrir de nouvelles technologies, notamment J2EE et .NET, et de m’améliorer encore dans mon domaine initial : SQL Server et les bases de données



Ma première mission dans cette société, était comme responsable de la reprise des données lors d’une migration en environnement AS400, de l’activité de la banque EDEL vers un ERP.



Entre septembre 2011 et février 2012, j’ai travaillé en tant qu’indépendant lors d’une mission chez Capgémini à Clermont-Ferrand (CICS, MVS, DB2, Cobol, TSO, Websphere) qui s'est déroulée avec succès, puis, je suis revenu sur Toulouse ou j'ai pris en charge, par l'intermédiaire de Manpower, un poste de responsable informatique d'une chaîne de production de procédures de vols embarquées (Flight Ops).



En octobre 2012, je suis redevenu indépendant et j'ai travaillé pour une caisse de retraite du bâtiment à Cagnes / Mer pendant un an.



Entre octobre 2013 et Septembre 2016, chez IFR Skeyes (filiale Airbus Group de 80 personnes à Colomiers), dans le domaine de la maintenance aéronautique. J'ai développé des WEB Services sur une plate-forme AS400. J'ai maintenu du code COBOL et Argoline (framework multi-environnement intégré ressemblant à du java).







Mes domaines fonctionnels sont les suivants : Banque (Crédits, moyens de paiement, facturation, recouvrement, optimisation des taux, et notation Bâle 2), comptabilité privée, comptabilité publique, prévoyance, paie, bases de données géographiques, télécommunication radio, jeux en ligne, caisses de retraites, aéronautique...



Mes compétences :

Sybase

Sql

JavaScript

COBOL

DB2

Pacbase

As400

Eclipse

Mantis

MVS

UNIX

Microsoft Access

IBM VisualAge Pacbase

PowerBuilder

Oracle

Microsoft SQL Server 2008

JCL

Visual Basic

Remedy

PL/1

Microsoft Transact-SQL

Java

Informix

Apache Subversion

base administration

XML

UniData

TSO

Service Oriented Architecture

SQLServer Management Studio

Progiciel SAB

Power AMC

Perl Programming

Oracle PL/SQL

Oracle HR

Oracle Developer 2000

Oracle 9

MySQL

Microsoft Visual Studio

Merise Methodology

IMS

HSQLDB

CVS

COBOL 2 MicroFocus

AIX UNIX

File Aid (TSO)

SM9

Cics

Shell

Mainframe IBM