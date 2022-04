Jean-Michel CAMBRAI

Après une expérience managériale et commerciale de plus de 10 ans chez un des leaders mondial du High Tech, j'ai exercé une activité de conseils en management durant quelques années (16 ans) avant de créer Selescope Nord de France. Mon retour d'expérience (20 ans) sur le recrutement de fonctions exécutives, sur l'accompagnement des organisations ou encore sur la gestion de projets complexes m'a permis d'avoir une vison plus globale. Mon objectif a toujours été de mieux conseiller et d'apporter de la valeur à mes clients. Avec les années, mes convictions se sont renforcées et il me parait indissociable voire inconcevable de séparer les résultats du potentiel humain.



RECRUTEMENT :

Cette manière d'appréhender le résultat n’est pas due à ma seule expertise ou à mes seuls savoir-faire, il s’agit d'appliquer une méthode rigoureuse et de partager avec transparence à toutes les étapes du processus de recrutement. Toutes nos missions sont gérées en "mode projet" avec nos clients.



ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISATIONS ET PROJETS COMPLEXES

Pour réussir dans un métier de conseils, vous êtes dans l'obligation de penser "client". Cette philosophie permet de se remettre en question et d'initier des nouveaux concepts ou idées, c’est la raison majeure de ma motivation à avoir créé ma propre entité et à développer au-delà du recrutement (recherche et sélection) des prestations d’animation d’équipe (Matrice de Marston ou de Kenneth Blanchard), d’évaluation interne, de bilan, etc…



Aujourd’hui j’apporte aussi des solutions en tant qu’« assemblier » avec le concours d'autres experts de tous domaines pour offrir le meilleur et répondre aux attentes et aux exigences de mes clients.



