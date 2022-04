Jean-Michel CARNET

Après 30 ans d'expertise dans les additifs et nutritionnels : sociétés Sodial , Serfatec , Floranimal



.-recherche additifs naturels , matières premières nutritionnelles

-conception de nutritionnels nutrition & santé



envie d'offrir mon savoir faire comme consultant indépendant aux entreprises qui souhaitent développer une gamme nutritionnelle ou solutions nutritionnelles par la nutrition .



vous êtes passionné par l'élevage et avez de l'ambition d'apporter de la valeur ajoutée aux éleveurs laitiers

vous aimez relever des challenges dont celui de devenir a terme le responsable commercial de l'entreprise

Floranimal , partenaire de Diamond v USA :société leader mondial en produit de fermentation destiné a la nutrition & santé animale avec plus de 70 ans d'experience ayant une expérience inégalée en production laitière validée par



missions principales :

au sein de l'équipe commerciale et sous la responsabilité du responsable commercial Floranimal France vous assurez le développement commercial et technique de la gamme Floranimal sur la région Bretagne



recherchons notre futur responsable commercial



- l'analyse , le suivi et le développement commercial de comptes industriels ( fabricants d'aliments premixeurs )

-un appui technique aux technico-commerciaux ou nutritionnistes , de nos clients dans les élevages agri-managers ( visites en duo avec le nutritionniste ou vetérinaire ,avec compte rendu écrit ) , suivi , formation , animation de réunions techniques

- suivi technico-commercial d'éleveurs référents en liaison avec le service technique Diamond v en liaison avec la R&D pour agrandir notre base de données

- développer relations avec prescripteurs : groupements de producteurs , contrôle laitier, vétérinaires



profil et aptitudes générales: formation BTS production animales , ou ingénieur agri , ou vétérinaire , avec expérience si possible de quelques années , votre passion de l'élevage , pour la promotion de solutions nutrition et santé , allié a un esprit d'équipe et réalisations d'objectifs définis en accord avec la direction , seront des atouts pour vous permettre de vous épanouir et d'évoluer rapidement au sein de l'entreprise en prenant si capacité la responsabilité commerciale & technique

localisation : poste en home office sur la bretagne



merci d'envoyer lettre de motivation avec CV :

jean-michel.carnet@floranimal.eu tel 06 70 11 68 85