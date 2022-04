Jean-Michel CHAMBET

Les différentes missions que j'ai effectuées dans diverses entreprises m'ont apporté une expérience dans le domaine de la gestion commerciale, du suivi clientèle, et administratif transport.



Mes actions de contrôle, d'optimisation, et de planification ont contribué à réduire des charges dans plusieurs secteurs.

J'ai à cœur d'organiser, d'encadrer, et de faire participer mes collaborateurs, dans le souci de la satisfaction clientèle.



Mes compétences :

Management opérationnel

Optimisation des process