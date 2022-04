Jean-Michel CHEURLOT

Définition de mon expérience durant plusieurs années en tant que directeur des achats dune grande entreprise leader dans son domaine



Mes principales attributions

- Analyse des marchés avec les fournisseurs

- Négocier les produits, les prix, les services.

- Définir les engagements dans le cadre de la stratégie achats

- Optimiser les conditions achats

- Assurer le suivi achats

- Manager et piloter le service achats



j' ai le sens de la diplomatie, de très bonnes capacités relationnelles et du charisme;

Je m'adapte facilement à toutes situations, je suis mobile et aime les défis.

Mon expérience professionnelle en qualité de manager d'un service m'a permis d'acquérir des connaissances suffisantes pour pouvoir apporter une contribution effective au sein d'une entreprise.

Je suis libre de suite et prêt à vous démontrer mes valeurs.

J'accepterai même de changer pour un emploi différent de ce que j'ai pu faire ces dernières années.

Polyvalent, je peux prétendre à d’autres fonctions.





Mes compétences :

Bon Négociateur

Charisme

Diplomate

Négociateur

Relationnel

sens du relationnel