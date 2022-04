Jean-Michel CHRETIEN

Bonjour,

Je suis à la recherche de nouvelles entreprises et d'apporteurs d'affaires pour mettre en place différentes solutions d'archivages et de sauvegardes internes ou délocalisées et des systèmes de protection totale et globale des données informatiques.



Ma mission est de vendre aux entreprises, aux associations et aux administrations des solutions de sécurisation de données informatiques :

- Sauvegarde externalisée ;

- Sauvegarde à chaud, sauvegarde des bases de données, des dossiers volumineux (Oracle, SQL, Informix, etc. ...) et des serveurs de messagerie (Domino, Exchange, etc. ...)

- Solution locale et sécurisée de Stockage dans un coffre ignifugé, étanche, anti-choc sur socle anti-vol avec une sauvegarde externalisée ;

- Firewall, Antispam, Antivirus administrés pour serveur, PC portable et poste fixe ;

- Messagerie administrée sécurisée et collaborative ;

- VPN pour portable itinérant ou poste fixe isolé distant pour le travail a distance ou le télétravail ;

- Protection des réseaux ;

- MOBILITE TOTALE pour le travail à distance ou le télétravail : possibilité d'accéder à son serveur et à son réseau à partir d'un PC fixe ou portable via une offre 3G+ VPN complémentaire.

- VPN SSL Site à Site.

- VPN SSL Mobile

- SDSL liens à débit garantie ;

- Echange et Partage de fichiers volumineux ;

- INFOGERANCE pour les PME-PMI ;

- OCERISATION ET CONVERSION PDF CLASSEMENT AUTOMATIQUE ET ARCHIVAGE ;

- CONFIANCE NUMERIQUE : Preuve d'intégrité et d'authentification grâce à la signature et au certificat électronique. Echangez vos documents en toute confiance grâce à l'enveloppe numérique inviolable, tracée, scellée et cryptée. Archivez vos documents numériques dans un coffre-fort numérique afin de leur conférer une valeur probante.

- Cloud Computing.

- Logiciel de Gestion commerciale et de traçabilité ;



En cas d'incendie, dégâts des eaux, tempête, surtension, erreur de manipulation, matériel défectueux, disque dur endommagé, sauvegardes perdues, vol - vandalisme, piratage, virus ... la perte des données informatiques provoque systématiquement une perte financière et peut entraîner un dépôt de bilan. La reconstitution de 20 Mo de données nécessite 20 à 40 jours de travail et peut coûter jusqu'à 80.000 € (source IDC).



Les supports informatiques sont fragiles et périssables : les disques durs eux-mêmes sont vulnérables. Ils sont sauvegardés traditionnellement sur des bandes ou sur des supports magnétiques dont la durée de vie est encore bien plus faible et la fragilité plus grande !



QUELQUES ENTREPRISES UTILISATRICES :

Cisco, Visa, HP, Honewell, Symantec, Compac, MGF, SACEG, EMC, Macromedia, Deloitte et Touche, Boeing, Bellsouth, Editions John Libbey, RJ Reynolds, Soder Chauf, Foster Wheeler, Groupe Agora, Fiduciaire Paris 8, RSA, EMC, JL TORCOL, FIGA, AGH, SOMIA INOX, G3E, Cabinet BEAUDIT, Cabinet Vendôme, Les trois Mailletz , CIVIC

INDUSTRIE , FAUQUEMBERGUE LEMAIRE, AMPERE INDUSTRIE, ALIZE, CAP EMPLOI, PLC & Associés , Euro Compta Finance , SYNCHRONE, Cabinet DANGY, AG Conseils, AXYGEST, Cabinet ESCAFFRE, etc...



