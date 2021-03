Jean Michel CICHOCKI

Ingénieur professionnel de France en ingénierie de formation et titulaire d'un master en sciences humaines et sociales Mention Education et formation, j'apporte mon expertise dans l'ingénierie de formation via mon entreprise "conseil-formation-jmc".

je suis vice-président de la société régionale des ingénieurs professionnels de France (Nord- Pas de Calais-Picardie- Ardennes)



Mes compétences :

j'enregistre des TITRES au RNCP (Frances Compétences)

Gestion du stress

Sécurité

Formation

Ingénierie de formation

management