Jean-Michel COGET

JMC2, mon cabinet de conseil en stratégie et organisation a été fondé en 1982, après que j'ai aidé pendant 5 ans au lancement de Pierre Audoin Consultants, société d'études stratégiques dans le domaine informatique et télécommunications.



Nos références en France et à l'étranger (Europe, USA, Asie, Afrique Du Nord, etc.) et la fidélité de nos mandants confirment notre rôle précurseur pour mettre les technologies de l'information au service du développement durable et notre expertise dans ces deux domaines stratégiques.



Ces activités de conseil nourrissent également mon enseignement à l'Université Paris 8, à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris la Villette, au sein du CIFAA, mes conférences à l'étranger (Georgiatech Institute-USA, Universités de Djakarta, Yonsei de Séoul, de Rabat, de Tunis, Mentouri de Constantine, ... ) et mes ouvrages.



Mes compétences :

Audit financier

Audit externe

Marketing stratégique

Stratégie d'entreprise

Ingénierie de formation

Audit informatique

Stratégie digitale

Système d'information

Analyse stratégique

Intelligence économique