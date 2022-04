Jean-Michel DARRAS

Fort de plus de 8 années d’expériences en gestion corporate au service de grands groupes industriels français, j’ai mené des projets d’envergure, de réorganisation, de création d’outils et réalisé des analyses pour communiquer les informations nécessaires à la prise de décision et en facilitant le fonctionnement de l’entreprise. Je possède également une vision opérationnelle grâce à mon expérience de contrôleur de gestion commercial.



J'ai 36 ans, je suis célibataire et je suis mobile géographiquement.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Reporting

Gestion de projet

Comptabilité

Microsoft Excel

SAP

Microsoft Access