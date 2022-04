Jean Michel DE GROOTE

FINORPA CONSEILS est un prestataire de services spécialisé dans la gestion de conventions de revitalisation. Mandatés par des grands comptes privés, nous gérons les fonds qu'ils doivent consacrer à la revitalisation des territoires sur lesquels elles ont procédé à des licenciements économiques.



Le principe repose sur une obligation légale qui est faite aux entreprises de plus de 1 000 salariés d'indemniser le territoire impacté par les licenciements économiques. Cette indemnisation prend la forme d'aides financières aux entreprises qui créent de l'emplois sur le territoire.



Dans ce cadre, nous proposons aux PME industrielles et aux sociétés de services , des prêts à taux 0 non affectés, sans caution, sans garantie ni frais de dossiers.



FINORPA CONSEILS intervient sur la région Nord Pas de Calais. Si vous êtes une PME industrielle, ou prestataire de services et que votre développement va s'accompagner de créations nettes d'emplois (au moins 4 dans les 3 ans), n'hésitez pas à nous solliciter pour tous renseignements.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de partenariats

Accompagnement de dirigeants

Réseau