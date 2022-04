Jean-Michel DEFRANCHI

Expert-comptable, Master professionnel en gestion des entreprises, Jean-Michel a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers, puis a intégré le secteur industriel chez Nortel Networks et Motorola où il a occupé des postes de direction financière à Paris, Bruxelles, Londres et Chicago.



Jean-Michel intègre ensuite le groupe Adecco à Zurich pour prendre la responsabilité du business développement ou il va initier plusieurs opérations d’acquisition et de restructuration.



Depuis Février 2012, Jean-Michel développe de nouvelles compétences dans le secteur de l’Agrofournitures au sein du groupe Roullier où il est en en charge du pôle de gestion des risques commerciaux et politiques sur plus de 40 pays.



En plus de son expertise en finances, Jean-Michel est apprécié pour ses qualités de leader dans la conduite de grands projets, la négociation de contrats complexes et d’alliances à l'international.