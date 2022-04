Jean-Michel DELAGE

Comme vous pouvez le constater, ma présentation est assez significative de mes activités professionnelles : orientée sur la technique et l'organisation.



Mes expériences acquises ne sont pas uniquement techniques. L'histoire me prouve que les projets, quel qu'ils soient, sont, avant tout, humains.



La permanente recherche de solutions simples, adaptées, rapides, efficaces et surtout de forte scalabilité est sans aucun doute mon leitmotiv.





常によりよいか (japonais) : Toujours faire mieux ! (Slogan de Toyota)





La direction d'entreprise est toujours en veille de la survie et la pérennité de son activité, aussi, à l'instar de ses hommes et de ses femmes, l'outil informatique doit être capable de s'adapter en permanence et rapidement aux différents changements. Quoi qu'on en dise, l'informatique est le système nerveux de l'entreprise et sa mémoire. C'est un outil qui devrait faciliter l'activité et non l'alourdir ou générer du parasitage ou même être un briseur de réactivité.



A travers mes diverses expériences dans des industries, des entreprises semi-public, les sociétés de services, le poste d'informaticien a plusieurs visages, mais au fond toujours les mêmes objectifs : rendre plus opérationnels les utilisateurs dans les meilleurs délais afin qu'ils remplissent leurs objectifs dans les meilleurs conditions.



Dans son Plan Stratégique d'Entreprise, le système d'information ne doit jamais être occulté ou ne serait-ce que minimisé !

Du fait de sa position stratégique, la discrétion et l'anticipation doit être de mise pour accompagner au mieux les changements et les évolutions d'entreprise.



Un homme au service des hommes, c'est une formule quelque peu galvaudée et émoussée à force de rebondir aux quatre coins de la toile mais l'image à le mérite d'être claire.



Sur le plan pratique, voici mes domaines d'activités :



Activité actuelle :

- Gestion de projets

- Création et exploitation tableaux de bords décisionnels (reporting / datawarehouse)

- Création et exploitation des indicateurs pour les partenaires

- Administration Système & Réseau (AS400 / Windows Serveur 2008 / Virtualisation Vmware)

(Certifié MCSA Windows 2000)

- Formation



Environnement actuel : IKOS : solution de l'éditeur SOPRA Group

(ERP Gestion immobilière parc social)



Environnement passé :

- Industrie (automobile, ERP textile)

- Logistique (EDI grande distribution)

- SSII (Progiciel gestion de parc)



Techniquement :

- Système : Windows (Serveur & PC), AS400, Virtualisation (VmWare)

- Base de données : DB2 / Oracle / MySQL

- Messagerie : Lotus



Orientation professionnelle :

- Prestation Chef de projet PME/PMI

- Correspondant informatique / Chargé de mission

- Responsable SI mutualisé

- Mise en place d'outils décisionnels (Reporting - DataWareHouse)

- Conseil, études d'opportunités



MAIS CE N'EST PAS TOUT !



Pour le fun, la fièvre de l'impression 3D m'a piqué. Un nouvel axe de développement intellectuel ! Un monde à créer, une autre vision des choses, de l'imagination à la réalisation, un nouveau monde à penser que seules les limites sont celles du pétillant de l'esprit !



Et donc, cela amène à la co-création d'un FabLab : concept américain qui pourrait se traduire par "Bac à sable industriel". Il s'agit de mettre en présence le public pour la réalisation de projets personnels ou professionnels autour du prototypage issue des imprimantes 3D et autres découpes laser ... UN LIEU DE PURE CREATIVITE...



Une révolution sociétale est en marche : La réappropriation de la fabrication de son environnement avec certaines erreurs en moins... Il y a 30 ans, je faisais parti d'un club informatique, aujourd'hui c'est un FABLAB...



Mes compétences :

IKOS

Chef de projet

E-commerce

As400

SQL

Reporting

Microsoft Windows

Immobilier

arduino

imprimantes 3D

Conseil

MySQL