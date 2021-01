Jean-Michel DELEHAYE

Ingénieur qualité et informaticien, j'ai une expérience professionnelle dans différents secteurs : SSII, éditeurs de logiciels, mutuelle santé, industrie agroalimentaire.

Ma culture "qualité" associée à une forte exigence technique m'ont entraîné naturellement vers la gestion de projets informatiques.



"Agiliste" convaincu depuis 2009, j'ai mis en place et expérimenté Scrum dans différentes entreprises. Je suis aussi Certified ScrumMaster depuis juin 2011 et je participe à l'organisation d'Agile Tour Rennes depuis 2011.



Spécialités

Scrum, Agile, PHP, GIT, Open Source



Mes compétences :

agile

Git

MySQL

PHP

Scrum