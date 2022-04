Madame, Monsieur,



Consultant depuis de nombreuses années, avec une dimension internationale, je possède une solide expérience en matière de systèmes d’information dans différents environnements métiers et fonctionnels.

Mon positionnement est d'aider et d'accompagner les établissements, généralement des grands comptes, dans le cadre de missions d'implantation de solutions de gestion. Avec un objectif fort de qualité de service et l'établissement d'une relation de confiance avec mes interlocuteurs, je privilégie les missions d’études, d’organisation, de gestion de projets et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.



Mes dernières interventions se sont déroulées dans le domaine de la banque et de la finance, ainsi que dans le domaine de l'audit et de la certification. Néanmoins, soucieux d’élargir mon champ de compétences, je reste ouvert aux métiers des secteurs de l’assurance, de la santé et de la retraite.



Professionnalisme, rigueur et exigence sont les valeurs que je me suis toujours efforcé de porter dans le cadre de mes projets.



Je serai ravi de vous rencontrer au cours d’un entretien où je vous présenterai mon offre de service et où nous pourrons discuter des projets que vous choisirez de me confier. Je me tiens, d'ici là, à votre disposition pour toute information complémentaire.



Jean Michel Delhaye

Consultant / Gestion de projets / Assistance à maîtrise d'ouvrage



Mes compétences :

Animation

Animation de réunions

Banque

Certification

Coordination

Courtage

Épargne

Expression des besoins

Finance

Informatique

Microsoft Expression

Organisation

Pilotage

Production

Production informatique

Reporting

Vulgarisation