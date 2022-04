Jean-Michel DELHOUME

Après avoir tenu pendant 20 ans 3 bistro à vins à Paris et Toulouse (Les Pipos, coupe du meilleur Pot 93 et le Mauzac) je sélectionne aujourd'hui tous mes vins directement chez les vignerons: pour déguster mais aussi pour voir l'état des vignes.



En effet, j'ai quatre critères de sélection :

Levures indigènes, pas de chaptalisation, minimum de souffre et vendanges manuelles



Certains vignerons sélectionnés sont en culture Bio ou Biodynamie, d'autres en cultures raisonnées et certains en cours de certification et je suis le seul à les commercialiser, principalement sur Paris et Région Midi-Pyrenées.



Restaurateurs, Comités d'entreprises, je suis à votre disposition pour vous faire découvrir ma carte. J'organise aussi sur demande une dégustation des vins.



N'hésitez pas à me contacter au 0608575042 ou par mail jm.delhoume@orange.fr



Quelques vins de ma carte :



CHINON ROUGE les quarts fleuris 2007

CHINON ROUGE les quarts sélection 2006



ARDECHE Cuvée Bouquet de Syrah 2007



SAINT-JOSEPH Rouge Gourmandises 2008



SAINT-JOSEPH Rouge Terre de Granit 2008



SAINT-JOSEPH Rouge Passion des terrasses 2007



SAINT JOSEPH Blanc Vania 2008



Très Très VieillesVignes Beaujolais Villages 2006

Très Très VieillesVignes Corbières 2006

Très Très VieillesVignes Coteaux du Vendômois 2006





GAMAY NOIR « Sine Nomine » vin rouge (11 °) 2008

L’AUTHENTIQUE Côte Roannaise rouge 2008 (11°)

QUOI DE 9° Côte Roannaise AOC Rosé de 9.5° 2008

LE ROSE NU Côte Roannaise AOC Rosé de (11°) 2008

LE « 7 » ROSE PETILLANT





COTEAUX DU GIENNOIS « LES TETES DE CHATS » 2004



COTEAUX DU GIENNOIS « CUVEE BIAU » 1998



VOUVRAY SEC 2006

CLOS DU PETIT MONT VOUVRAY MOELLEUX 2007

CLOS DU PETIT MONTVOUVRAY « Cuvée BALZAC » 2005



SANCERRE ROUGE 2008

SANCERRE BLANC 2008



SANCERRE ROUGE Vieilles Vignes 2005

SANCERRE BLANC Vieilles Vignes 2005



« S » de SERVANS Côtes du Rhône rouge 2006



« Cuvée JONAS » Côtes du Rhône rouge 2005

« Cuvée JONAS» Côtes du Rhône Blanc 2008



Côtes-du-rhône « ROUGE CARMIN » 2008

Côtes-du-rhône Villages "Cuvée des Galets" 2004



«ACTIUS » 2002

COTES DU RHONE Rouge 2007

SEGURET Rouge 2006

SEGURET Rouge 2004 Cuvée Les Levants



COTES ROTIES 2004

COTES ROTIES 2002



« SANS NOM» 2007 . A.O.C CORBIERES-BOUTENAC



CARIGNAN 2005 Vin de Pays d’Hauterive.



GRAND LAUZE LEDOGAR 2004





BURGALE ROUGE 2006 (Gaillac AOC)

BURGALE ROUGE 2007 (Gaillac AOC)

BURGALE BLANC 2007 (Gaillac AOC)

Vin blanc de pays de TOLOSAN

GAILLAC Blanc sec 2008

CHASSELAS Vieilles Vignes 2004

PINOT GRIS Clos Liebenberg 2003

RIESLING Clos Liebenberg 2005

GEWURZTRAMINER Bollenberg La chapelle 2002

GEWURZTRAMINER Bollenberg VENDANGE TARDIVE 2004

CREMANT D’ALSACE Brut 0 sans soufre



K-or du CLOS TROTELIGOTTE 2005 .Cahors



BOURGOGNE Rouge 2006

BOURGOGNE Blanc 2007

SAINT-ROMAIN Rouge 2006

SAINT-ROMAIN Blanc 2006

PULIGNY-MONTRACHET 2005



MACON – VILLAGES « Les Tilles » 2007



VIRE-CLESSE « Vieilles vignes » 2006



CHABLIS 1er Cru « Les Vaillons » 2007

CHABLIS GRAND CRU « Moutonne » 2006



SAVIGNY 1er Cru « Les Feuillets » 2006

CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU 2006



CLOS DU JAUGUEYRON 2006 Haut-Medoc

Château DES GRAVIERS 2006 Margaux



Château HAUT-CARDINAL 2004 Saint-Emilion Grand Cru

POUPILLE 2004 Côtes de Castillon

CHAMPAGNE R.POUILLON Cuvée de Réserve Brut. (2006)

CHAMPAGNE R.POUILLON « Carte Blanche » Champagne 1er Cru.

CHAMPAGNE R.POUILLON ROSE BRUT 1er Cru. (2008)



