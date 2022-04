Jean-Michel DUBOZ

Informaticien(IBM), qualiticien(SUPERIOR) et logisticien(DANONE), j'ai intégré le domaine des services en tant que formateur puis conseil dans les entreprises depuis 1996.

J'ai utilisé la méthode TOYOTA depuis 1993, dans des projets de réduction des stocks et des lead time.



Mes différentes missions m'ont amené à traiter des sujets divers en relation avec la gestion des flux, des stocks, de la production et de la performance.

Je totalise aujourd'hui plus de 12000 heures d'intervention, au sein de groupes internationaux et de PME de l'est de la France.



Mes compétences :

AMDEC

Gantt

kaizen

Kanban

Lean

PERT

QRQC

QSE

smed

VBA

VBA Excel