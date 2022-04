Jean-Michel DUPUIS

Passionné d'informatique Industrielle, j’intègre le bureau d’études d’une PME. Ma fonction, au départ principalement orientée vers le domaine de l’électronique, s’est ensuite dirigée vers le développement d’applications interagissant avec les équipements industriels développés en interne.



Après une immersion de plusieurs années dans le monde de l’informatique industrielle, j'ai désiré couvrir plus largement le domaine de l’informatique. Très intéressé par les nouvelles technologies de l’information, j’ai décidé d’intégrer l’Ecole des Mines de Douai, et plus spécifiquement son option Ingénierie des Systèmes d´Informations et de Communications.



Diplômé en septembre 2007, j'ai depuis occupé différents postes dans des SSII situées en région lilloise.



Mes compétences :

SQL

Java EE

Oracle

Ingénierie

Audit

Birt

Sybase

Business Objects

Linux

JQuery

JavaScript

Java Platform

Informatique

Nouvelles technologies

Microsoft Project

PostgreSQL

Oracle Data Integrator

Talend

Stambia