Jean-Michel DUTOIS

La mission de JM DUTOIS CONSULTING consiste à répondre aux problématiques des dirigeants de start-up et de PME souvent excellents dans leur spécialité technique mais vite mis en difficultés par manque de formation commerciale et managériale.

Nous proposons:

* Le conseil en Développement Commercial (Excellente connaissance du marché de la santé et du matériel médical)

* La Direction Commerciale à Temps Partagé

* La formation en Techniques de Ventes, Marketing et Management



Plus de 25 ans d'expérience réussie dans la création, l'organisation et le développement de filiales directes et réseaux de distributeurs au sein de groupes internationaux spécialisés dans l'industrie du matériel médical.

Réactivité et capacité de projection et d'adaptation permettant d'améliorer l'efficacité des équipes et d'atteindre une croissance forte dans un environnement très compétitif.



Mes compétences :

Vente

Management

Développement commercial

Dispositifs médicaux

Marketing

Santé

Négociation

Informatique

Communication

Patient Monitoring