Jean-Michel EZES

Dans l'informatique professionnelle depuis 1996 et certifié Microsoft depuis 1998.

J'ai donc commencé mon activité de spécialiste Microsoft avec les technologies Windows NT4 et Exchange 5.5.

Certifié MCT (Formateur Certifié Microsoft) depuis fin 1998, j'ai exercé pendant plus de 9 ans le métier de formateur tout en assurant des missions ponctuelles d'ingénierie et de consulting chez nos clients.

Ces années de formateur m'ont beaucoup apporté tant sur le plan humain que technique.

Fin 2007, j'ai rejoint la société Exakis où j'exerce depuis le métier de consultant.

Cette activité m'a permis d'accomplir de nombreuses missions très riches en enseignements ainsi que de pouvoir travailler sur des projets de longue durée chez des clients internationaux.



Mes compétences :

Gestion Projet

Microsoft Active Directory