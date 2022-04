Jean-Michel FREDERIC

Depuis 1996, je réalise mon chiffre d'affaire (48 K€ HT) sur trois secteurs



Formations Informatiques :

Formation continue courte ou longue - écoles de commerce - entreprises locales (je dispose d'un numéro formateur) :

- Bureautique - Internet - Sphinx - Windows - Linux - Maintenance Informatique - Création de sites : KompoZer, Spip et Wordpress.



Responsable Informatique :

Maintenance des PC et Administration réseau (dont 2003 serveur avec AD) ; pour des structures jusqu'à une cinquantaine de postes.



Création de sites Web :

Principalement avec le CMS Spip, assistance et modifications sur des sites existants en PHP MySQL



Objectifs professionnels 2012 / 2013 :



Maintenir mon chiffre d'affaire



Me former comme Webmaster Webdesigner

- Formation à distance avec le CNFDI, débutée en juin 2012, durée prévisionnelle 12 à 18 mois

- Motivation : restructure des compétences acquises en autodidacte et acquérir de nouvelles compétences.



Me former comme Attaché commercial

- Formation qui suivra celle de WebDesigner

- Motivation : cette formation me semble complémentaire à celle de WebDesigner pour élargir ma vision au delà de la technique informatique.



Mes compétences :

Formateur

Administration réseaux

SPIP

Création de site web

Word

Excel

Powerpoint

Sphinx

Access

HTML

Maintenance informatique

Administration système

Administrateur réseau

PHP MySQL

CSS

Informatique