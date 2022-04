Jean-Michel GALIEN

Après une belle carrière industrielle dans le Pétrole, le Bâtiment et la Fabrication Mécanique à des postes allant de l'ingénieur de terrain à la direction générale, sur 4 continents, je suis devenu Conseil indépendant.



Puis un nouveau secteur s'est offert à moi: l'hébergement d'étudiants à la Maison des Arts et Métiers, la résidence des élèves ingénieurs située dans le parc de la Cité Internationale Universitaire de Paris.



Après 3 grosses années sur ce poste je relève le pied et prends ma retraite dans la région de Lyon. Des opportunités de missions en entreprise restent bienvenues.



Je parle anglais et espagnol et me sens citoyen de la Terre.



Consultez mon site webArray



Mes compétences :

Ingénierie

Organisation

Mécanique

Bâtiment

Management

ERP

Formation