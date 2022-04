Nouvelle expérience, toujours autour du produit et de l'authenticité sans oublié la convivialité et le plaisir de déguster et faire découvrir un bon café de torréfacteur avec Le Caféier Cholet. Au comptoir des halles, à la boutique et auprès des entreprises, un peu plus de terrain après une longue expérience dans la formation : que du plaisir...





Mes compétences :

Animation

Artisan

Barista