Jean-Michel GALTIER, responsable d'une équipe de chargés d'Affaires et responsable support client dans les matériels électroniques de défense embarqués(terre, air, mer). Issu d'un centre d'étude CSEE sur Toulon, puis d'un grand groupe EADS et maintenant d'une PME où, je dirige une équipe de 5 chargés d'affaires,je réparti les affaires et projets,je participe aux réunions staff de l'entreprise avec l'objectif d'une amélioration continue, j'assure et coordonne la réalisation des prestations de fabrication et de tests conforméments aux exigences clients, dans le cadre du support client je suis responsable d'un service qui gère les rechanges , les réparations et les contrats de maintien en condition opérationnelle (MCO)avec une mission de prospection pour développer ce domaine.



