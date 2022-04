Jean-Michel GIRAUD

Expert PROSPACTIVE, Réseau national de Développement Commercial Externalisé.



- Structuration et Développement Commercial dédiés aux TPE / PME :

- Audit - Diagnostic , Conseil et Accompagnement dans les Plans d'Actions Commerciales, la gestion de l'information commerciale, la prospection, fidélisation des clients et la progression des résultats, Formation, Recrutement, Développements.

- Accompagnement des dirigeants sur leurs projets, développements, réorganisation ou transmission / cession.



Mes compétences :

Développement commercial

Management

Négociation

Vente

Gestion immobiliere

ANGLAIS TOEIC 850

Formation

Gestion de la relation client