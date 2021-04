Yvon DUSSURGET

J’exerce des fonctions commerciales depuis 25 ans en France pour des sociétés étrangères fournissant et proposant des produits et solutions techniques High Tec pour des professionnels. Mon expérience de la vente acquise dans un environnement international avec des business models différents m’apporte aujourd’ hui une solide expertise que ce soit en relation B2B ou bien transactionnelle par la création de réseaux de distribution spécialisés dans un environnement technique.



Je souhaite mettre mes compétences au service d'une entreprise française ou étrangère que ce soit à temps complet ou temps partagé en CDD/CDI.



Mes atouts :

- Maîtrise de l’anglais et allemand en milieu professionnel

- Curiosité et écoute du client

- Sens de l’analyse pour adapter la meilleure stratégie orientée résultats

- Engagé et passionné



Ma conception de la vie professionnelle :

"Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie" - CONFUCIUS



Mes compétences :

Relations clients

Adaptabilité

Marketing opérationnel

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Organisation professionnelle

Organisation d'évènements

Contact client

Management des ventes

Fiabilité

Français Langue Etrangère

Esprit d'initiative

Entreprenariat

Analyser les besoins et définir les objectifs

Nouvelles technologies