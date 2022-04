Jean Michel GRANJON

Doté d'une solide formation en comptabilité, droit, fiscalité et contrôle de gestion, j'ai obtenu le D.E.S.C.F. en 1997.



D'abord comptable unique, j'ai acquis dans une pme industrielle de 50 personnes une forte polyvalence.

J'ai eu la responsabilité de la trésorerie, des paies, de l'administration des ventes et des achats.

Cette expérience enrichissante m'a permis également d'initier, puis de finaliser la mise en place un système de gestion de type ERP dans cette entreprise.



Depuis Avril 2011, j'ai intégré ELITYS, filiale du Groupe ALTEN au sein de laquelle j'ai pour mission d'établir les comptes annuels.

Je me suis rapidement adapté à un environnement groupe, avec le reporting de clôture, la consolidation des comptes ainsi qu'un contrôle de gestion mensuel par business unit.

Je me suis occupé également pendant 3 ans de 2 entités situées en Suisse, ce qui a élargit mes connaissances à l'international.



Membre de l'équipe qui a eu la charge d'assurer la migration administrative et comptable de notre société sous SAP au 01/01/2017, j'ai progressivement évolué vers un poste de contrôleur de gestion financier / Raf.



Mes compétences :

Gestion des coûts

Comptes annuels

Négociation bancaire

Mise en place ERP

Paie

Consolidation

Comptabilité générale

Gestion de trésorerie

Contrôle de gestion

Normes comptables internationales IAS/IFRS

Budget et Controlling

Comptabilité analytique