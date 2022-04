Jean Michel GRASSO

Un parcours initialement technique, j'ai alors choisi d'orienter ma carrière vers des postes à caractère managérial et commercial.



De la gestion de projet à ma sortie d'école à la direction de centre de profits aujourd'hui, le management d'équipe, le dynamisme commercial et la rigueur de gestion de profit sont les principales compétences que j'ai eu à mettre en œuvre.



Le gout d'entreprendre, de l'innovation et une expérience internationale m'ont permis d'affirmer ces choix.



Mes compétences :

aventure

Création

Informatique

Innovation

Organisation

Responsable centre de profit

Telecom