Jean-Michel GROSSO

A l'origine Chef comptable dans une entreprise Américaine spécialisée dans l'instrumentation scientifique, j'ai bifurqué vers les services partagés en tant que responsable financier.

J'ai travaillé sur les regroupements des comptabilités Françaises ou Européennes de deux groupes Américains sur des sites basés en Suisse et en France et ensuite sur l'externalisation de ces services vers les pays émergents.

J'ai également développé pour des PME, leur comptabilité analytique.

J'ai été également responsable de site (sécurité, procédures, recherche d'économies,gestion de la Foltte automobile, relation avec les assurances...)

Je suis aujourd'hui Directeur Financier et Administratif de la société Splims, basée à Clichy





Mes compétences :

Bon relationnel

Bonne expérience

Français

Management

Management d'équipes

Relationnel

Restructuration