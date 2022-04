Jean-Michel GUARNERI

CV

2012 VP Supply Chain Vente-Privée.com

2010 Président du Directoire de CEPL

2006 2010 PDG Savoye (groupe LI)

2003 2006 PDG fondateur a-SIS (groupe LI)

1998 2003 DG Savoye-Cimat (groupe LI)

1995 1998 CFO Savoye(groupe LI)

1991 1995 CFO PPM (groupe LI puis Terex)

1989 1991 Controleur international Potain (groupe LI)

1986 1989 Auditeur financier Ernst and Young

1986 DESCAF à Euromed



Centres d'intérêts

Animation Club Agora Dirigeants

Membre Bourgogne développement et Bourgogne Innovation

Management et développement d'entreprise

Développement international

Sports: marathon, ski, vélo, moto

Arts: Musique, Peinture, Cinéma

Voyages en famille



Mes compétences :

Vente

Direction de centre de profits

Conduite du changement

Achats

Wms