Jean-Michel HAZERA

Après plusieurs années chez Microsoft comme ingénieur, puis chef de projet, j'ai pris la directeur technique de MSN.fr dès sa création en 1996 jusqu'à sa rentabilité en 2005. J'ai donc été en charge du développement technique, opérationnel et stratégique des services MSN pour le marché Francais, tant du point de vue projets R&D (chaines thématiques du portail, MSN Search 1.0), que du point de vue de la qualité et de l'adéquation des produits développés par les équipes US.



En 2005, j'ai décidé de franchir le cap de l'entrepreneuriat en m'associant dans la création de la société de conseil en projets nouveaux médias Et Maintenant pour assurer l'expertise technologique de cette entreprise.



En 2006, sur la base de l'expertise alors acquise, j'ai co-fondé la société Message Business, le premier libre service du marketing électronique en France.



