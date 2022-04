Jean-Michel HOFFER

Après des études secondaires à Strasbourg et une formation initiale en informatique, j'ai intégré en 1975 le siège européen de la société MILLIPORE à Molsheim : j'y suis resté près de 20 ans et j'ai occupé différents postes en informatique, réseaux et

télécom avec comme réalisation majeure la mise en oeuvre d'un réseau Voix / données entre la France et le siège aux Etats-Unis.

Mon parcours professionnel s'est poursuivi comme consultant indépendant pendant 3 ans pendant lesquels j'ai exercé différentes missions pour MILLIPORE et pour le compte de l'intégrateur réseau ARCHE Groupe Siemens dans le cadre d'une offre de services pour la conduite de projets réseaux LAN et WAN.

Dans la foulée et faisant suite à mon embauche chez ARCHE Groupe Siemens en 1998, puis TELINDUS France,j'ai pris en charge en tant que Responsable puis Directeur de Projets le déploiement de multiples projets réseaux et Telécoms chez des clients du secteur public, industriel et tertiaire mettant en oeuvre les technologies récentes comme par exemple la TOIP et la Visioconférence.

Je me suis donc spécialisé dans la Gestion et Direction de Projets prenant en compte la coordination technique, commerciale, fonctionnelle, logistique et animation d'équipes pluridisciplinaires internes client(services techniques utilisateurs) et externes (ressources en propres, partenaires et sous-traitants) avec une approche méthodologique éprouvée.

Cette dernière période m'a également donné l'occasion de mener 2 missions d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage auprès de la Communauté Urbaine de Strasbourg et pour le compte d'un opérateur télécom.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Commerciale

Coordination

Coordination technique

Direction de projets

Logistique

Maîtrise d'ouvrage

Réseaux d'entreprise

Technique

Technique commerciale

Télécommunications

Télécommunications et réseaux