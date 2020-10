Jean-Michel HUMBERT

Cadre dirigeant avec une expérience multinationale approfondie.

A conduit avec succès des changements organisationnels et humains apportant des bénéfices tangibles et durables.

Leader talentueux et animateur d'équipe efficace qui a prouvé à maintes reprises sa capacité à gérer les situations d'affaires complexes et interpersonnelles sous la pression du temps et des contraintes financières.

Capacité reconnue de négociation au niveau international.



Spécialités: Management, Conduite du changement, Production, Supply-chain.



