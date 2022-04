Jean-Michel Jakubowicz a fondé le cabinet en 1988.

www.jakuboweb.com

Il est également associé avec Maurice Barbalata du cabinet Europe reporting. Situé au centre de Paris, il dispose d’une équipe de plus de 10 personnes.







Le cabinet est membre de l’Association de Brecourt (ADB), un réseau européen d’experts comptables, d’auditeurs et d’avocats.

www.brecourt.com



Jean-Michel Jakubowicz est membre de :



· L’ordre des experts comptables de la région Paris Ile de France



· La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris



· La Commission Départementale des Impôts Directs et des Taxes sur le Chiffre d’Affaire (www.impot.gouv.fr , 9 place saint Sulpice 75006)



· Commission innovation et technologie du Conseil Régional de Paris Ile de France de l’Ordre des Experts-Comptables qui a pour rôle d’informer et d’aider les cabinets d’expertise comptable à s’adapter aux évolutions très rapides des nouvelles technologies de l’information et de la communication



· La Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF)



· Du conseil d’administration d’une OGA (Centre de Gestion et Association Agréés de la Région Parisienne du 36 rue de Picpus, 75012 Paris)







Le Cabinet s’adresse à des entreprises de différents secteurs d’activité et fournit essentiellement des services à des entreprises de petites et moyennes tailles, y compris des filiales françaises de société étrangères.







Le Cabinet s’adresse à des créateurs d’entreprise qu’il aide à développer leurs projets, à des dirigeants d’entreprise qu’il conseille de façon permanente, ou encore à des repreneurs d’entreprise qu’il accompagne. Il fournit plusieurs types de services à ses clients :



· Des services de comptabilité :



Þ Tenue de comptabilité



Þ Etablissement des bulletins de payes et des déclarations sociales



Þ Mise en place et surveillance des services comptables d’une entreprise



Þ Mise en place de comptabilités analytiques



Þ Comptes intermédiaires et annuels



Þ Reporting



Þ Etc.



· Des services d’Audit :



Þ Commissariat aux comptes



Þ Audit contractuel



· Des services concernant la fiscalité :



Þ Déclarations fiscales



Þ Gestion fiscale de groupe



Þ Remboursement de TVA



Þ Etc.



· Des missions de conseil :



Þ Conseil en création d’entreprise



Þ Assistance à la recherche de financement



Þ Conseil aux entreprises en situation de difficulté



Þ Comptes prévisionnels



Þ Calculs des coûts de revient



Þ Plans de financements



Þ Etc.







Le Cabinet est aussi en relation avec des avocats spécialisés dans les différents domaines concernant l’entreprise.



Mes compétences :

Expert comptable

Commissaire aux comptes