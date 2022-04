Jean-Michel JORGE

Monsieur, Madame

Je recherche un poste d'assistante RH.

Les expériences professionnelles que j'ai eues m'ont permis d'acquérir des connaissances dans les différents domaines qui forment les Ressources

Humaines.

J'ai pu apprendre à travailler de façon autonome et également en collaboration avec des directeurs et des consultants sur des dossiers tels que la communication, la gestion des compétences ou les bilans social, et j’ai même créé un guide de management RH.

Mon aisance relationnelle et mon dynamisme sont des atouts pour m'intégrer facilement à une équipe et mon sens de l'organisation me permet de travailler facilement.

Vous pourrez vous rendre compte plus précisément de mon expérience ainsi que de mes motivations lors d'un entretien à votre convenance, restant à

votre disposition.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, l'expression de mes sincères salutations.



JORGE JEAN-MICHEL





Mes compétences :

Gestion de projet

Formation

Développement commercial

Communication

Logiciel comptable

Paie

Esprit d'équipe

Comptabilité

Microsoft Access

Microsoft Excel

Informatique

Relations sociales

Négociation commerciale

Microsoft Word

Recrutement

Sphinx

Méssagerie pro

Organisation

Microsoft PowerPoint