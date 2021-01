Sylvain BONNARDEL

Gestionnaire Ressources Humaines / Paie et planification

ATM GROUP Sécurité

décembre 2016 = > septembre 2017 : Gestionnaire Paie - Hôpital de St Laurent du Pont ;

remplacement congé maternité

septembre 2015 = > septembre 2016 : Alternance Licence Professionnelle / Asso. Sauvegarde Isère

Site internet : www.adsea38.fr/



Alternance avec l'UGA (Université Grenoble Alpes) - St Martin d'Hères

Licence Pro. GRH Spécialité PAIE



J'ai effectué deux formations en alternance dans le bois après mon Bac (CAP Menuisier fabricant et CAP Ebéniste) ; ; avant de me réorienter sur un BTS (2012-2014) de gestion puis une licence RH (2016).



J'ai un bon en niveau anglais et accepterais volontiers d'en approfondir ma maîtrise.



Je suis musicien percussionniste depuis 20 ans maintenant avec une dizaine d'année de solfège en école de musique. J'ai connaissance des percussions diverses, de leurs matières et de leurs composants.



J'ai joué dans diverses formations depuis mes débuts :

* Orchestre d'Harmonie "L'Avenir" (St Michel de Maurienne, 2000-2002) ;

* Formation "Vlijt en Volharding" (Oost-Souburg, Pays-Bas, 2002-2003) ;

* "Clos des Capucins" (Meylan, 2003-2004) ;

* Harmonie de Chatte (2004-2010) ;

* Orchestre "L'Echo des Cuves" (Sassenage, 2009-2010) ;

* Orchestre de Chambéry (2012-2013) ;

* Fanfare Kimkama (Chambéry, 2014-_ _ )



N'hésitez pas à me contacter pour des informations complémentaires.



Mes compétences :

Microsoft Word

CIEL Gestion commerciale

GANTT Project

Sculpture

Percussions

Microsoft Excel

Ciel Compta

Cegid

Construction bois

Planification

Mozilla Firefox

Tournage sur bois

Batteur

Organisation du travail

Microsoft PowerPoint

Ressources humaines

Ponçage

Dessin - Epures

Vernissage

Rabotage-dégauchissage

Communication interne

Débit de bois

Communication visuelle

VLC (Videolan)

Gestion de la relation client

Droit

Lasure

Assemblage-collage

Merchandising

Tenonage

Médias sociaux

Mortaisage

Cirage

Gestion des stocks

Marquetterie

Affûtage

Electroportatif

Essences de bois

Relations sociales