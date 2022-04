Jean Michel KEREBEL

Après un Bac F1 (mécanique) et un DUT Génie Mécanique et productique. Je suis parti en région Parisienne et j’ai signé mes premiers contrats dans divers BE d’études mécaniques (Grosfillex, Selfa, SNOP, ect.. ). Je suis donc resté 4 ans dans cette région où J’ai notamment été en contrat pendant 8 mois pour l’entreprise Grofillex où j’ai occupé le poste de responsable d’étude chantier. Je pilotais plusieurs projets de menuiserie PVC et murs rideaux sur toute la région Parisienne et je gérais avec des conducteurs de chantier les poses et les réceptions auprès des clients finaux. Cette expérience m’a permis d’apprendre à manager des équipes et gérer mon planning.

Je me suis ensuite installé en Haute Savoie ou j’ai commencé un contrat de formation par alternance avec une école de Lyon axée sur la CAO (C.T.I.).

J’ai ensuite signé un CDI dans une entreprise d’Oyonnax du nom de Molb Créations. Je me suis spécialisé en plasturgie et finalement ai décidé avec ma direction de créer une antenne commerciale sur Annecy afin de développer l’activité de l’entreprise près de chez moi. Tout en continuant à faire mon métier de concepteur chez des clients comme Parker ou Salomon, j’ai managé une agence en recrutant du personnel et en m’occupant de l’intendance (matériel informatique, licences CAO, administratif, devis…). C’est au bout de presque 9 ans que suite à un changement de structure directionnel, que je fus contraint de démissionner.

Poursuivre mes investigations commerciales et mon métier en étant indépendant me semble alors une suite logique. Mes clients Salomon et Maped me font d’ores et déjà confiance et comptent sur moi pour réaliser des projets avec ma nouvelle structure.



L'aventure continue avec le recrutement de plusieurs collaborateurs, et la signature de nouveaux partenariats (SOMFY). Afin de compléter l'offre commerciale et de gagner en pertinence auprès de mes clients, j'ai décidé de créer l'entreprise 3D Concepts Studio spécialisée dans l'infographie 3D. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 10 personnes regroupées sur deux structures en complète synergie, capables de prendre un projet du design jusqu'à l'animation pour les services de com en passant par l'étude.



Mes compétences :

Plasturgie

CAO

3D