Jean Michel LACHAUD

La taxe d’apprentissage



un sujet qui vous laisse perplexe chaque année au moment d'éffecter votre versement.



A qui apporter votre soutien financier ?



Le choix vous appartient.



Alors, ne laissez pas votre Organisme Collecteur décider à votre place !



En versant votre contribution au LYCEE AGRICOLE EDGARD PISANI DE TULLE-NAVES (Corrèze), nous vous proposons un véritable partenariat gagnant gagnant, avec des avantages tout au long de l’année (accueil de stagiaires, diffusion de vos offres d’emploi auprès de nos anciens élèves, invitation aux manifestations professionnelles que nous organisons etc…). Pour vous, une manière simple d’optimiser votre versement



Donc, n’oubliez pas d’inscrire sur votre bordereau taxe apprentissage :

LEGTPA EDGARD PISANI DE TULLE NAVES

Cézarin 19460 NAVES

N° UAI : 019062424 A et N° Siret :19190624700017

Habilitation 2017: 100% du barème (hors quota):

catégorie A et B de plein droit



Pour plus de renseignements :

Notre plaquette de présentation : https://mon-partage.fr/f/TKmf9e9M/





Visitez notre nouveau site internet : https://lycee-agricole-tulle.fr/



Merci pour votre soutien à nos formations



