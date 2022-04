Jean-Michel LAGARDE

Après 20 années passées au sein des Laboratoires Pierre Fabre en tant que chef de projet imagerie cutanée puis en tant que responsable de l'unité d'imagerie, je suis en avril 2012 Président de la société Pixience.

Cette entreprise a pour vocation de concevoir fabriquer et commercialiser des dispositifs d'imagerie et de caractérisation des structures cutanées.

Depuis juillet 2015, je me lance dans un nouveau projet de création d'entreprise, dont la description sera fournie en septembre.