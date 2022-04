Jean Michel LAURENCEAU

Né à Nantes le 20 octobre 1956, marié en 1986, 3 filles ( 23,21 et 17 ans)

après une formation en biologie appliquée à l'IUT de la Rochelle ( 1977)et mon service militaire au 28ème RCT de Compiègne (1978/1979),j'exerce au laboratoire de la BN à Vertou puis à l'ENITIAA à Nantes .Je me suis orienté vers un poste de technico-commercial en produits de désinfection pour le milieu hospitalier (laboratoires IFFA CREDO à St Germain sur l'Arbresle (69)dans l'ouest de la France (20 départements) et l'est de la France ( 11 départements)de 1980 à 1987; puis pour les laboratoires Biotrol( 1987/1988);

En 1988 je crée avec Alain Praud un commerce de repassage de linge pour les particuliers avec collecte et livraison à domicile, commerce vendu à notre employée en 1990.

De 1990 à 2004 je suis responsable d'agence à Nantes pour une société de services auprès de syndics et d'HLM: Europe Services qui deviendra Prohygièna avant d'intégrer le groupe ISS.

Licencié de cette entreprise en décembre 2004, je crée A2H en septembre 2005



Mes compétences :

Assainissement

Conseil

Réseaux d'assainissement

Ventilation

Gestion