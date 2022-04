Jean Michel LECHAT

20 ans d'expertise et de management en Supply chain de Grande distribution démarrés chez Comptoirs Modernes puis Carrefour .



Différents postes occupés dans les fonctions Siège tant en amont (ECR, Achats , Approvisionnement, Flux) qu'en e l'aval (Entrepôt; Transport, Organisation Méthodes, Projets Logistiques).



Passionné par les nouvelles formes de commerce , je me suis également essayé à la logistique des sites Web et à la conduite de projets.



Mes compétences :

E COMMERCE

ACHETEUR

TRANSPORT

ORGANISATION

LOGISTIQUE

SUPPLY CHAIN

DISTRIBUTION

OPTIMISATION

ENTREPOT