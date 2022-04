Jean-Michel LEFEVRE

Conseil et interventions dans les domaines suivants :



- écriture (ou ré-écriture) de textes et discours

- conception, production et réalisation de réunions corporate, assemblées générales ou congrès

- animation de congrès et conventions

- conseil en communication corporate et/ou politique

- conseil en management et communication

- séminaires de formation (écriture, communication d'entreprise)



Interventions en free lance ou en association avec le réseau Lawrence Organisations.



Mes compétences :

Communication évènementielle

Management opérationnel

Ecriture de textes et documents

Rédaction de discours

Animation de réunions

Communication interne

Marketing stratégique

Conception et production de réunions corporate

Conception et production de séminaires