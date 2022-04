Jean-Michel LENOIR

Passionné par la Nature depuis le plus jeune âge, c'est vers la photographie que je me suis naturellement tourné pour mémoriser les instants magiques de la vie sauvage.

Très vite, la photographie animalière devient pour moi bien plus qu’un passe temps, c’est un véritable moyen d’expression, où chaque prise de vue est réfléchie et construite avec soins. Photographier la nature, c'est apprendre à cultiver un regard différent des choses.

Aujourd'hui, après dix années passées à gérer des projets éditoriaux numériques, ma vie professionnelle prend un nouveau virage et je retourne à ma passion de l'image. Je propose mes photos en agence, chez BIOSPHOTO, participe à des publications, des concours et des expositions; tout en préservant une certaine vision de la photographie qui valorise le respect et l’humilité.

Comme peu de photographes de nature je cultive l’idée qu’on peut tous réaliser de belles images à proximité de chez soi, encore faut-il s’y intéresser et savoir ouvrir les yeux... La démarche photographique n’est pas le fruit du hasard, c’est avant tout une question de perception de ce qui nous entoure. Ce qui fait la qualité d’une image c’est autant sa restitution graphique que la démarche naturaliste initiale.



A travers mes images, je tente de restituer l’ambiance et l’émotion ressentie. Lumière et graphisme sont deux composantes essentielles de mon approche photographique, car ce sont elles qui dessinent l’image et restituent la force d'une émotion. Contemplatif de nature, je ne recherche pas l'image descriptive , mais plutôt ce qui relève du suggestif, ce qui raconte une histoire, une rencontre.



Mes récentes récompenses aux prestigieux concours de la BBC, Asferico et GDT me confortent dans cette quête photographique.



Mes compétences :

Environnement

Nature

Paysages

Photographie