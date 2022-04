Jean-Michel LOUCHE

J'aime construire les processus de la chaîne logistique globale en phase avec la stratégie de l'entreprise.

A partir d'une vision d'ensemble de l'entreprise c'est mon quotidien d'améliorer les multiples sous processus qui font qu'une entreprise est efficace et performante.



Apres une formation technique (ingénieur de production) j'ai eu l'occasion d'acquérir une vision plus globale d'un groupe de 3500 personnes en travaillant 3 ans à la direction industriel et logistique. Après 1 an et demi de travaille opérationnel comme chef d'équipe je suis tombé dans le monde passionnant de la logistique. C'est là qu'en tant que responsable des services approvisionnement, planification, flux matière première et expédition j’ai eu l’occasion d’être leader de multiples projets. Projets lean avec le petit train pour l'approvisionnement des lignes de production et l'ordonnancement fin entre autres.



Puis, chez Tryba j'ai réorganisé un service sur les plans humain et technique. Cette expérience m'a aussi permis de découvrir le monde du transport en pilotant l'achat de 3m€ de transport. En parallèle de ce poste opérationnel j'ai piloté et mis en œuvre un WMS et d'un TMS pour les 16 usines du groupe.

La diversité des métiers des différentes divisions nécessitait une vision très large.



En 2019 nouvelle aventure en prenant la présidence d'un dépôt de 30 personnes pour le groupe Eurofins. Définition de la stratégie, suivi du P&L, relation sociale avec les IRP, pilotage du NPS voici mes nouveaux challenges.



Mes compétences :

Lean

Reflex

Développement durable

Vision

Planification

Kanban

Pilotage de la performance

Lean Manufacturing

Linux

Microsoft Windows

Reflex de Hardis