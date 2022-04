Jean Michel MARIN

Gérant de sociétés depuis 2007 après un poste de DG chez Martinet Traiteur et 23 ans de fonctions Direction chez Carrefour tant au niveau opérationnel que fonctionnel avec notamment 2 expériences à l'étranger ( Mexique - Chine); je suis spécialisé dans l'activité Accompagnement et Conseils Managériaux et Commerciaux.

Mes domaines de compétence, et expertises sont : Stratégie d'entreprise, Management, conduite , organisation de projets, Développement Commercial et International, Marketing Opérationnel.

Mes missions depuis 7 ans me permettent d'affirmer une expérience forte dans :

le Retail ( GSA & GSS ) - l'International - la Franchise - l' Agro Alimentaire - le Trade Marketing - le Formation - l'Univers de la PME ...

Mon approche est basée sur l'écoute, l'échange, l'analyse, les préconisations et l'action